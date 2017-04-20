Spor Toto Süper Lig'de 28'inci Hafta Hakemleri Açıklandı

SPOR Toto Süper Lig'in 28'inci haftasındaki karşalaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 28'inci Hafta Hakemleri Açıklandı

SPOR Toto Süper Lig'in 28'inci haftasındaki karşalaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 23 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maçı Fırat Aydınus yönetecek

YARIN:

20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor: Cüneyt Çakır

20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

22 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya

19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Halis Özkahya

23 NİSAN PAZAR:

13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor: Serkan Çınar

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

24 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Beşiktaş-Adanaspor: Halil Umut Meler - İstanbul

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