Spor Toto Süper Lig'de 28. Hafta Heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmalarda Atiker Konyaspor-Gaziantepspor ve Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak Süper Lig'de 28. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor (Konya Büyükşehir Belediye)
20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
22 Nisan Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor (Bahçeşehir Okulları Arena)
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)
23 Nisan Pazar:
13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom Arena)
24 Nisan Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Adanaspor (Vodafone Arena)