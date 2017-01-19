Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
21 Ocak Cumartesi
13.30 Akhisar Belediyespor - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
19.00 Bursaspor - Adanaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Kardemir Karabükspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır
22 Ocak Pazar
13.30 Gaziantepspor - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
13.30 Osmanlıspor - Antalyaspor: Özgür Yankaya
16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
23 Ocak Pazartesi
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy - İSTANBUL
Spor Toto Süper Lig'de 18. Hafta Hakemleri Açıklandı
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
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