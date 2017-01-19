Spor Toto Süper Lig'de 18. Hafta Hakemleri Açıklandı

DHA Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 18. hafta maçlarında görev yapacak isimler belirlendi.

Spor Toto Süper Lig'de 18. Hafta Hakemleri Açıklandı

İSTANBUL-DHA Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 18. hafta maçlarında görev yapacak isimler belirlendi. Program şöyle:

21.01.2017

13: 30 AKHİSAR-KAYSERİSPOR : YAŞAR KEMAL UĞURLU

16: 00 A.KONYASPOR-Ç.RİZESPOR : HALİS ÖZKAHYA

19: 00 BURSASPOR-ADANASPOR : SUAT ARSLANBOĞA

19: 00 KARABÜKSPOR-GALATASARAY : CÜNEYT ÇAKIR

22.01.2017

13: 30 GAZİANTEPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ : METE KALKAVAN

13: 30 OSMANLISPOR-ANTALYASPOR : ÖZGÜR YANKAYA

16: 00 KASIMPAŞA-TRABZONSPOR : HALİL UMUT MELER

19: 00 FENERBAHÇE-M.BAŞAKŞEHİR : BÜLENT YILDIRIM

23.01.2017

20: 00 AYTEMİZ ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ : ALPER ULUSOY

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