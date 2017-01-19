İSTANBUL-DHA Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 18. hafta maçlarında görev yapacak isimler belirlendi. Program şöyle:
21.01.2017
13: 30 AKHİSAR-KAYSERİSPOR : YAŞAR KEMAL UĞURLU
16: 00 A.KONYASPOR-Ç.RİZESPOR : HALİS ÖZKAHYA
19: 00 BURSASPOR-ADANASPOR : SUAT ARSLANBOĞA
19: 00 KARABÜKSPOR-GALATASARAY : CÜNEYT ÇAKIR
22.01.2017
13: 30 GAZİANTEPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ : METE KALKAVAN
13: 30 OSMANLISPOR-ANTALYASPOR : ÖZGÜR YANKAYA
16: 00 KASIMPAŞA-TRABZONSPOR : HALİL UMUT MELER
19: 00 FENERBAHÇE-M.BAŞAKŞEHİR : BÜLENT YILDIRIM
23.01.2017
20: 00 AYTEMİZ ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ : ALPER ULUSOY
Spor Toto Süper Lig'de 18. Hafta Hakemleri Açıklandı
DHA Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 18. hafta maçlarında görev yapacak isimler belirlendi.
İSTANBUL-DHA Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 18. hafta maçlarında görev yapacak isimler belirlendi. Program şöyle:
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