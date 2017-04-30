Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adanaspor evinde Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Antalyaspor 5-2 üstün tamamladı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



52. dakikada Antalyasor'da Motta'nın çaprazdan şutunda top kaleci İtanje'de kaldı.



56. dakikada Antalyaspor'da Charles şutunda kaleci İtanje'den topu tamamlayan Eto'o topu ağlarla buluşturdu. 0-4



68. dakikada Antalyaspor'da Drole kaleci ile karşı karşıya kaldığı net pozisyonda İtanje yere yatarak topun sahibi oldu.



74. dakikada Antalyaspor'da Celustka'nın sağ kanattan ortasında Kabir'in şık volesinde meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-5



85. dakikada Adanaspor'da Ahmet Dereli'nin yerden ortasında Roni'nin plasesinde topu filelerle buluşturdu. 1-5



90. dakikada Adanaspor'da Ahmet Bahçıvan'ın şutunda kaleci Ferhat'tan dönen tou tamamlayan Ahmet Dereli topu ağlarla buluşturdu. 2-5



Stat: 5 Ocak Fatih Terim



Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, İlker Takpak xx



Adanaspor: İtanje x, Viera x, Samican x, Magaye x (Ahmet Dereli dk. 74 x), Vinicius x, Tevfik x, Digao x, Diniz x (Cem dk. 46 x), Didi x, Roni x, Bekir x (Ahmet Bahçıvan dk. 74 x)



Yedekler: Hayrullah, Emre, Koman, Reynaldo



Teknik Direktör: Eyüp Arın



Antalyaspor: Ferhat xx, Angelo xx (Sakıb dk. 62 xx), Charles xx, Eto'o xxx, Kabir xxx (Zeki dk. 78 xx), Salih xx, Celustka xxx, Motta xxx, Sandro xx, Deniz xxx, Mbilla xx (Drole dk. 65 x)



Yedekler: Saso, Serdar, Yekta, Danilo



Teknik Direktör: Rıza Çalımbay



Goller: Deniz (dk. 22), Eto'o (dk. 22, 32 ve 56), Kabir (dk. 74) (Antalyaspor), Roni (dk. 85), Ahmet Dereli (dk. 90) (Adanaspor)



Sarı kartlar: Vinicius, Viera, Tevfik (Adanaspor), Sandro (Antalyaspor) - ADANA