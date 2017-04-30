Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



57. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Talisca'nın yerden vuruşunda kaleci Volkan topu kurtardı.



82. dakikada sağ kanattan Çaiçara'nın yerden pasında ceza yayı noktasından Hakan'ın gelişine şutunda top üstten auta çıktı.



87. dakikada Beşiktaş, orta sahada Aboubakar'ın ortasında ceza yayı içinde topu göğsüyle kontrol eden Demba'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1



89. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Visca, şutunda yon yan direğe çarparak dışarı çıktı.



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Aplaslan Dedeş xx



Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Bekir xx, Attamah xx, Eren xx, Holmen xx, Emre xx (Hakan dk. 79 x), Visca xxx, Mossoro xxx (İrfan Can dk. 85 ?), Cengiz xxxx, Adebayor xxx (Mustafa Pektemek dk. 82 ?)



Yedekler: Faruk, Uğur, Alpaslan, Napoleoni



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Beşiktaş: Fabri x, Gökhan x, Marcelo x, Tosic x, Adriano x, Atiba x (Tolgay dk. 45+3 x), Oğuzhan x, Quaresma x, Talisca x, Babel x (Aboubakar dk. 56 x), Cenk x (Demba Ba dk. 78 xx)



Yedekler: Tolga, Beck, Atınç, Necip



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Goller: Cengiz (dk. 7 ve 18), Adebayor (dk. 12) (Medipol Başakşehir), Demba Ba (dk. 87) (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Adebayor, Emre, Mossoro (Medipol Başakşehir), Tosic (Beşiktaş) - İSTANBUL