Spor Toto Süper Lig

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında evinde karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Talisca'nın yerden vuruşunda kaleci Volkan topu kurtardı.

82. dakikada sağ kanattan Çaiçara'nın yerden pasında ceza yayı noktasından Hakan'ın gelişine şutunda top üstten auta çıktı.

87. dakikada Beşiktaş, orta sahada Aboubakar'ın ortasında ceza yayı içinde topu göğsüyle kontrol eden Demba'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

89. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Visca, şutunda yon yan direğe çarparak dışarı çıktı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Aplaslan Dedeş xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Bekir xx, Attamah xx, Eren xx, Holmen xx, Emre xx (Hakan dk. 79 x), Visca xxx, Mossoro xxx (İrfan Can dk. 85 ?), Cengiz xxxx, Adebayor xxx (Mustafa Pektemek dk. 82 ?)

Yedekler: Faruk, Uğur, Alpaslan, Napoleoni

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Beşiktaş: Fabri x, Gökhan x, Marcelo x, Tosic x, Adriano x, Atiba x (Tolgay dk. 45+3 x), Oğuzhan x, Quaresma x, Talisca x, Babel x (Aboubakar dk. 56 x), Cenk x (Demba Ba dk. 78 xx)

Yedekler: Tolga, Beck, Atınç, Necip

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Cengiz (dk. 7 ve 18), Adebayor (dk. 12) (Medipol Başakşehir), Demba Ba (dk. 87) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Adebayor, Emre, Mossoro (Medipol Başakşehir), Tosic (Beşiktaş) - İSTANBUL

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