Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adanaspor evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını Antalyaspor 3-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



4. dakikada Adanaspor'da Bekir'in yerden pasında Roni'nin şutunda top kaleci Ferhat'ta kaldı.



10. dakikada Antalyaspor'da Eto'o'nun uzaktan sert şutunda top yandan az farkla auta çıktı.



22. dakikada Antalyaspor'da Motta'nın ortasında Deniz'in kafa vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. 0-1



25. dakikada Adanaspor'da Roni'nin pasında Magaye'nin cepheden sert şutunda kaleci Ferhat tehlikeyi uzaklaştırdı.



27. dakikada Antalyaspor'da Eto'o çalımlarla ceza alanına girdi plasesinde topu filelerle buluşturdu. 0-2



32. dakikada Antalyaspor'da Motta'nın köşe vuruşunda Celuska kafa vuruşunu ile arka tarafa aşırttı yakın mesafeden Eto'o'nun şutunda top ağlarla buluştu. 0-3



Stat: 5 Ocak Fatih Terim



Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, İlker Takpak xx



Adanaspor: İtanje xx, Viera xx, Samican xx, Magaye xx, Vinicius xx, Tevfik xx, Digao xx, Diniz xx, Didi xx, Roni xx, Bekir xx



Yedekler: Hayrullah, Ahmet Dereli, Ahmet Bahçıvan, Emre, Cem, Koman, Reynaldo



Teknik Direktör: Eyüp Arın



Antalyaspor: Ferhat xx, Angelo xx, Charles xx, Eto'o xx, Kabir xx, Salih xx, Celustka xx, Motta xx, Sandro xx, Deniz xx, Mbilla xx



Yedekler: Saso, Zeki, Serdar, Yekta, Sakıb, Drole, Danilo



Teknik Direktör: Rıza Çalımbay



Goller: Deniz (dk. 22), Eto'o (dk. 22 ve 32) (Antalyaspor)



Sarı kartlar: Vinicius, Viera (Adanaspor), Sandro (Antalyaspor) - ADANA