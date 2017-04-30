Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



7. dakikada Mossoro'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cengiz'in Marcelo'yu geçip, yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti. 1-0



12. dakikada Attamah'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Visca'nın topu ceza sahası içi sol tarafta bulunan Adebayor'a attı. Adebayor'un kale dibinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



15. dakikada Oğuzhan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta sol direkten dönen top ceza sahası içinde bulunan Talisca'da kaldı. Talisca'nın vuruşunda Volkan Babacan ayaklarıyla yaptığı müdahale ile meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



18. dakikada Mossoro'nun ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cengiz'in sert vuruşunda top, kaleci Fabri'nin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 3-0



32. dakikada Cenk'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Quaresma'nın vuruşunda kaleci Volkan topu kornere gönderdi.



45. dakikada orta sahada topla buluşan Mossoro'nun topu sürerek ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Aplaslan Dedeş xx



Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Bekir xx, Attamah xx, Eren xx, Holmen xx, Emre xx, Visca xxx, Mossoro xxx, Cengiz xxx, Adebayor xxx



Yedekler: Faruk, Uğur, Alpaslan, Hakan, İrfan Can, Mustafa, Napoleoni



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Beşiktaş: Fabri x, Gökhan x, Marcelo x, Tosic x, Adriano x, Atiba x (Tolgay dk. 45+2 ?), Oğuzhan x, Quaresma x, Talisca x, Babel x, Cenk x



Yedekler: Tolga, Beck, Atınç, Necip, Demba Ba, Aboubakar



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Goller: Cengiz (dk. 7 ve 18), Adebayor (dk. 12) (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Adebayor (Medipol Başakşehir), Tosic (Beşiktaş) - İSTANBUL