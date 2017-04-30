Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Aatif'in yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Sow'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kweuke'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde Şener'in hatası sonrasında penaltı noktası üzerinde Oğuzhan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
33. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Alper'in yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
41. dakikada kaleci Gökhan'ın hatasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Sow'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kale önünde Yaakoubi çıkardı.
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ekrem Kan xx, Kerem Ersoy xx
Fenerbahçe: Fabiano xx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Josef xx, Mehmet Topal xx, Lens xx, Alper xx, Aatif xx, Sow xxx
Yedekler: Ertuğrul, İsmail Köybaşı, Yiğithan, Ozan Tufan, Stoch, Salih, Emenike
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Fink xx, Yaakoubi xx, Saadane xx, Dhurgam İsmail xx, Robin Yalçın xx, Petrucci xx, Igiebor xx, Süleyman xx, Oğuzhan xxx, Kweuke xx
Yedekler: Diallo, Oboabona, Orhan Ovacıklı, Jantscher, Özgür Çek, Recep Niyaz, Oğulcan Çağlayan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Sow (dk. 3) (Fenerbahçe), Oğuzhan (dk. 14) (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL