Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Aatif'in yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Sow'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kweuke'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde Şener'in hatası sonrasında penaltı noktası üzerinde Oğuzhan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

33. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Alper'in yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

41. dakikada kaleci Gökhan'ın hatasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Sow'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kale önünde Yaakoubi çıkardı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ekrem Kan xx, Kerem Ersoy xx

Fenerbahçe: Fabiano xx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Josef xx, Mehmet Topal xx, Lens xx, Alper xx, Aatif xx, Sow xxx

Yedekler: Ertuğrul, İsmail Köybaşı, Yiğithan, Ozan Tufan, Stoch, Salih, Emenike

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Fink xx, Yaakoubi xx, Saadane xx, Dhurgam İsmail xx, Robin Yalçın xx, Petrucci xx, Igiebor xx, Süleyman xx, Oğuzhan xxx, Kweuke xx

Yedekler: Diallo, Oboabona, Orhan Ovacıklı, Jantscher, Özgür Çek, Recep Niyaz, Oğulcan Çağlayan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Sow (dk. 3) (Fenerbahçe), Oğuzhan (dk. 14) (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL

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