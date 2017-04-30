Spor Toto Süper Lig
Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti.
Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Cikalleshi'nin pasında ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Vaz Te'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
53. dakikada Eduok'un pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Pavelka'nın yerden sert vuruşunda top, kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.
60. dakikada Vaz Te'nin pasınd ceza sahası içi sol çaprazında kaleci Ramazan ile karşı karşıya kalan Özer'in şutunda Ramazan topu kurtardı.
65. dakikada Cikalleshi'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Olcan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
88. dakikada Castro'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta defans dönen top, ceza sahası dışında Edouk'ta kaldı. Edouk'un topu düzeltip ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lukac'ın müdahalesiyle kornere gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Cem Satman xx, Cem Hanoğlu xx
Kasımpaşa: Ramazan x, Popov x, Veysel x, Titi xx, Bozhikov x (Veigneau dk. 63 x), Abdullah x (Sadiku dk. 68 x), Pavelka x, Castro xx, Eduok xx, Turgut Doğan Şahin x, Guanca x (Batuhan dk. 55 x)
Yedekler: Eray, Otigba, Shala, Hasan Bilal
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa Yumlu xx, Ömer, Custodio xx, Soner xx, Olcan xx, Vaz Te xx (Muğdat dk. 82 ?), Özer xx (Aykut dk. 76 x), Cikalleshi xx (Bokila dk. 87 ?)
Yedekler: Fatih, Larsson, Orhan, Kadir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Vaz Te (dk. 46), Olcan (dk. 65) (Akhisar Belediyespor)
Sarı kartlar: Veysel (Kasımpaşa), Cikalleshi, Mustafa Yumlu (Akhisar Belediyespor) - İSTANBUL