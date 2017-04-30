Spor Toto Süper Lig
Kasımpaşa, Süper Lig’in 29. haftasında evinde Akhisar Belediyespor ile karşılaşıyor.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 29. haftasında evinde Akhisar Belediyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Castro'nun uzaktan vuruşunda kaleci Lukas topu kontrol etti.
25. dakikada Olcan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Custodio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramanzan'da kaldı.
40. dakikada Olcan'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde savunmadan seken top kaleci Ramazan'da kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Cem Satman xx, Cem Hanoğlu xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Titi xx, Bozhikov xx, Abdullah xx, Pavelka xx, Eduok xx, Turgut Doğan Şahin xx, Guanca xx
Yedekler: Eray, Otigba, Veigneau, Sadiku, Shala, Hasan Bilal, Batuhan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa Yumlu xx, Ömer, Custodio xx, Soner xx, Olcan xx, Vaz Te xx, Özer xx, Cikallleshi xx
Yedekler: Fatih, Aykut, Muğdat, Larsson, Orhan, Bokila, Kadir
Teknik Direktör: Okan Buruk - İSTANBUL