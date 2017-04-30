Spor Toto Süper Lig

Kasımpaşa, Süper Lig’in 29. haftasında evinde Akhisar Belediyespor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig

Kasımpaşa, Süper Lig'in 29. haftasında evinde Akhisar Belediyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Castro'nun uzaktan vuruşunda kaleci Lukas topu kontrol etti.

25. dakikada Olcan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Custodio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramanzan'da kaldı.

40. dakikada Olcan'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde savunmadan seken top kaleci Ramazan'da kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Cem Satman xx, Cem Hanoğlu xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Titi xx, Bozhikov xx, Abdullah xx, Pavelka xx, Eduok xx, Turgut Doğan Şahin xx, Guanca xx

Yedekler: Eray, Otigba, Veigneau, Sadiku, Shala, Hasan Bilal, Batuhan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa Yumlu xx, Ömer, Custodio xx, Soner xx, Olcan xx, Vaz Te xx, Özer xx, Cikallleshi xx

Yedekler: Fatih, Aykut, Muğdat, Larsson, Orhan, Bokila, Kadir

Teknik Direktör: Okan Buruk - İSTANBUL

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