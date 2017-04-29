Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



48. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Rodallega'nın vuruşunda kaleciden dönen top tekrar Rodallega'nın vuruşunda dışarı gitti.



54. dakikada Yusuf Yazıcı'nın uzak mesafeden sert vuruşunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.



61. dakikada Ogenyi Onazi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Emmanuel Mas'ın ser vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Johannes Hopf'den döndü.



69. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Hugo Rodallega'nın sert vuruşunda top kaleci Johannes Hopf'da kaldı.



79. dakikada sol kanttan yapılan ortada ceza sahası içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.



86. dakikada Ahmet Oğuz taç atışını engellediği gerekçesi ile ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.



88. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Rodallega'nın vuruşunda top yandan dışarı gitti.



Stat: Medical Park Arena



Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx



Trabzonspor: Onur Kıvrak xx, Uğur Demirok xx, Jan Durica xx, Pereira xx, Emmanuel Mas xx, Yusuf x, Rodallega xxx, Onazi xxx, Okay Yokuşlu xx (Castillo dk. 42 xx), Olcay xxx, Dame N'Doye xx



Yedekler: Alvarado, Mustafa Akbaş, Carl Medjani, Zeki Yavru, Aytaç Kara, Matus Bero



Teknik Direktör: Ersun Yanal



Gençlerbirliği: Johannes Hopf xx, Politevich xx, Luccas Claro x, Ahmet Oğuz xx, Anıl xx, Aydın Karabulut xx, Abdul Khalili x (Kamal Issah dk. 77 xx), Aleksandar Scekic xx, Uğur xx (Vedat Muriqi dk. 56 xx), Rantie xx (Murat Duruer dk. 46 x), Serdar Gürler xx



Yedekler: Nihat Şahin, Orhan Şam, Cosmin Matei, Bady



Teknik Direktör: Ümit Özat



Kırmızı kart: Ahmet Oğuz (dk. 86) (Gençlerbirliği)



Sarı kartlar: Yusuf (Trabzonspor), Johannes Hopf, Scekic (Gençlerbirliği) - TRABZON