Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Uğur'un ortasında ceza sahası içinde uygun pozisyonda Rodallega'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
11. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Luccas Claro'nun vuruşunda top dışarı gitti.
17. dakikada ceza yayı gerisinden Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta direkt kalye gönderdiği top az farkla yandan dışarı gitti.
24. dakikada hızlı gelişen atakta topla birlikte sağ kanttan ceza sahasına giren Rodallega'nın vuruşunda top yandan dışarı gitti.
31. dakikada Aydın Karabulut'un sol kanttan ortasında ceza yayında Serdar Gürler'in vuruşunda top dışarı gitti.
Stat: Medical Park Arena
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Trabzonspor: Onur Kıvrak xx, Uğur Demirok xx, Jan Durica xx, Pereira xx, Emmanuel Mas xx, Yusuf xx, Rodallega xx, Onazi xx, Okay Yokuşlu xx (Castillo dk. 42 x), Olcay xx, Dame N'Doye xx
Yedekler: Alvarado, Mustafa Akbaş, Carl Medjani, Zeki Yavru, Aytaç Kara, Matus Bero
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gençlerbirliği: Johannes Hopf xx, Politevich xx, Luccas Claro xx, Ahmet Oğuz xx, Anıl xx, Aydın Karabulut xx, Abdul Khalili xx, Aleksandar Scekic xx, Uğur xx, Rantie xx, Serdar Gürler xx
Yedekler: Nihat Şahin, Orhan Şam, Cosmin Matei, Kamal Issah, Bady, Murat Duruer, Vedat Muriqi
Teknik Direktör: Ümit Özat - TRABZON