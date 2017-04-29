Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor, evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada gelişen Kayserispor atağında sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde Welliton'un vuruşu yandan auta çıktı.

19. dakikada Kayserispor atağında Erkan'ın ön direğe yaptığı ortada savunmanın uzaklaştıramadığı topa Varela'nın gelişine vuruşunda ceza sahası içerisinde Mabiala topa dokunda ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. (1-0)

22. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Fernandes'in ceza sahası sol köşesinden yaptığı sert vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

45. dakikada gelişen Kayserispor atağında defansın arkasına sarkan Welliton'a yaptığı müdahale nedeniyle Omeruo direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Halil Mutlu Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Kayserispor: Muammer xx, Levent xx, Rotman xx, Mabiala xxx, Sow x, Umut Bulut x, Welliton xx, Lawal xx, Varela xx, Erkan xx, Hakan x

Yedekler: Ahamada, Kubilay, Umut Sönmez, Traore, Nguemo, Mendes, Efe

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, Sackey xx, Efecan x, Emre Akbaba x, N'sakala xx, Santos x, Emre Nafiz x, Tzavellas x, Omeruo x, Fernandes xx, Gassama xx

Yedekler: Zlamal, Berkan, Birol, Landel, Plet, Taha, Cenk

Teknik Direktör: Saffet Susic

Gol: Mabiala (dk. 19) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Erkan (Kayserispor), Sackey, Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı Kart: Omeruo (dk. 45) (Aytemiz Alanyaspor) - KAYSERİ

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