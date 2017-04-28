Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasının açılış maçında Gaziantepspor, sahasında Kardemir Karabükspor’u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının açılış maçında Gaziantepspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmada intihar eden futbolcu Rajtoral için saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar Rajtoral posteri açtı. Kandemir Karabükspor başınız sağ olsun pankartıyla maça çıktı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Marcinho'nun serbest vuruşunda İlhan Parlağ'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
30. dakikada İlhan Parlak'ın Ghılas'a ara pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı, penaltı noktasında vuruşunda top üstten auta çıktı.
44. dakikada Fatau'nun uzaktan vuruşunda kaleci köşeye gelen topa uzanarak son anda golü önledi.
Stat: Gaziantep Kalyon Arena
Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Koray Gençerler
Gaziantepspor: Paulo Vıctor xx, Barış xx, Wallace Reis xx, Musa xx, Pedroso xx, Fatau xx, Thiam xx, İlhan Parlak xx, Abdülkadir xx, Kangva xx, Ghilas xx
Yedekler: Gökhan, Elyasa, Abdulkadir, Doğanay, Kangwa, Angan, Kisliak, Muhammet Demir, Sefa Yılmaz
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xx, Valerika Gaman xx, Ceyhun xx, Dany xx, Barış Bağdaş xx, Zec xx, Latovlevici xx, Poko xx, Seleznov xx, Tanase xx, Bliznichenko
Yedekler: Ercüment, Yatabare, Skulason, Lazarevic, Serdar, İshak, Fatih
Teknik Direktör: Zoran Barisic - GAZİANTEP