Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasının açılış maçında Gaziantepspor, sahasında Kardemir Karabükspor’u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının açılış maçında Gaziantepspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada intihar eden futbolcu Rajtoral için saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar Rajtoral posteri açtı. Kandemir Karabükspor başınız sağ olsun pankartıyla maça çıktı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Marcinho'nun serbest vuruşunda İlhan Parlağ'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

30. dakikada İlhan Parlak'ın Ghılas'a ara pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı, penaltı noktasında vuruşunda top üstten auta çıktı.

44. dakikada Fatau'nun uzaktan vuruşunda kaleci köşeye gelen topa uzanarak son anda golü önledi.

Stat: Gaziantep Kalyon Arena

Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Koray Gençerler

Gaziantepspor: Paulo Vıctor xx, Barış xx, Wallace Reis xx, Musa xx, Pedroso xx, Fatau xx, Thiam xx, İlhan Parlak xx, Abdülkadir xx, Kangva xx, Ghilas xx

Yedekler: Gökhan, Elyasa, Abdulkadir, Doğanay, Kangwa, Angan, Kisliak, Muhammet Demir, Sefa Yılmaz

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xx, Valerika Gaman xx, Ceyhun xx, Dany xx, Barış Bağdaş xx, Zec xx, Latovlevici xx, Poko xx, Seleznov xx, Tanase xx, Bliznichenko

Yedekler: Ercüment, Yatabare, Skulason, Lazarevic, Serdar, İshak, Fatih

Teknik Direktör: Zoran Barisic - GAZİANTEP

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