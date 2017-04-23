Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada sağ kanattan Sneijder'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topla ceza yayı üzerinde buluşan Selçuk'un şutunda meşin yuvarlak kale önünde Kjaer'e çarpan top oyun alanına geri döndü.
24. dakikada Skrtel'in hatasında topla buluşan Yasin'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topa ceza sahası sol tarafında Sneijder'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.
27. dakikada Bruma'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Selçuk'un ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
34. dakikada sol çaprazdan Lens'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
Stat: TT Arena
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Ahmet xx, Semih xx, Carole xx, Tolga xx, Selçuk xx, Yasin xx, Sneijder xx, Bruma xx, Podolski xx
Yedekler: Cenk, Linnes, Hakan Balta, Josue, de Jong, Rodrigues, Eren
Teknik Direktör: Igor Tudor
Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Josef xx, Lens xx, Alper xx, Aatif xx, Van Persie xx
Yedekler: Fabiano, İsmail, Neustadter, Ozan, Volkan Şen, Salih Uçan, Sow
Teknik Direktör: Dick Advocaat - İSTANBUL