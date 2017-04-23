Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında, Akhisar Belediyespor sahasında ağırladığı Bursaspor’u 5-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında, Akhisar Belediyespor sahasında ağırladığı Bursaspor'u 5-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Batalla'ın ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Kubilay'ın kafa vuruşunda, top kalenin üstünden auta çıktı.
77. dakikada Soner'in ara pasıyla ceza sahası içerisi sol çaprazda topla buluşan Muğdat'ın şutunda, kaleci Harun meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.
77. dakikada Muğdat'ın ceza sahası içerisinde rakiplerinden sıyrıldıktan sonra gönderdiği pasta topla buluşan Olcan'ın ceza yayının içinden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-1
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Serkan Çınar xx, İsmail Şencan xx, Erdem Bayık xx
Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa xxx, Ömer xx, Custodio xx, Özer xx (Aykut dk. 71 xx), Soner xx, Olcan xxx, Cikalleshi xxx (Onur Ayık dk. 82 xx), Vaz Te xxx (Muğdat dk. 61 xx)
Yedekler: Fatih, Orhan, Bokila, Kadir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Bursaspor: Harun x, Erdem x, İsmail x, Şamil x, Behich x, Merter x, Jorquera x, John x (Deniz dk. 36 x), Batalla xx, Sercan x (Stancu dk. 46 xx), Kubilay x (Onur Atasayar dk. 83 ?)
Yedekler: Mert, Bilal, Faty, Sivok
Teknik Direktör: Mutlu Topçu
Goller: Batalla (dk. 13) (Bursaspor), Olcan (dk. 14 ve 77), Mustafa (dk. 21), Cikalleshi (dk. 24), Vaz Te (dk. 28) (Akhisar Belediyspor)
Sarı kartlar: Jorquera (Bursaspor), Özer, Cikalleshi (Akhisar Belediyespor) - MANİSA