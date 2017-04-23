Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında, Akhisar Belediyespor sahasında Bursaspor’u ağırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında, Akhisar Belediyespor sahasında Bursaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi Akhisar Belediyespor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Jorquera'nın ara pasıyla topla buluşan Batalla'nın ceza sahası içi sağ çaprazda dar açıdan yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
14. dakikada Cikalleshi'nin pasıyla topa sahip olan Olcan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda top filelere gitti. 1-1
21. dakikada Olcan'ın sağ köşeden kullandığı korner atışında Bursaspor savunması içerisinde karambol oluştu. Altıpas içerisinde topu önünde bulan Mustafa, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
24. dakikada Akhisar Belediyespor atağında Ömer'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada kaleci Harun'dan seken topa hareketlenen Özer, bekletmeden pasını Cikalleshi'ye aktardı. Cikalleshi'nin penaltı noktası yakınlarında dönerek sol ayağıyla kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu. 3-1
28.dakikada kaleci Lukac'ın gönderdiği uzun pasa hareketlenen Vaz Te, rakip yarı alanda kaleci Harun ile karşı karşıya kaldı. Hızla ceza sahası içerisine giren Vaz Te'nin yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Harun'un müdahalesine rağmen ağlara gitti. 4-1
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Serkan Çınar xx, İsmail Şencan xx, Erdem Bayık xx
Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa xxx, Ömer xx, Custodio xx, Özer xx, Soner xx, Olcan xxx, Cikalleshi xxx, Vaz Te xxx
Yedekler: Fatih, Aykut, Muğdat, Onur, Orhan, Bokila, Kadir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Bursaspor: Harun x, Erdem x, İsmail x, Şamil xx, Behich xx, Merter x, Jorquera xx, John x (Deniz dk. 36 x), Batalla xxx, Sercan x, Kubilay x
Yedekler: Mert, Bilal, Faty, Stancu, Onur, Sivok
Teknik Direktör: Mutlu Topçu
Goller: Batalla (dk. 13) (Bursaspor), Olcan (dk. 14), Mustafa (dk. 21), Cikalleshi (dk. 24), Vaz Te (dk. 28) (Akhisar Belediyspor)
Sarı kart: Jorquera (Bursaspor) - MANİSA