Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Gençlerbirliği, Kayserispor’u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği, Kayserispor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67.dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Aydın'ın pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Khalili'nin gelişine yerden şutu farklı şekilde yandan dışarı çıktı.

70. dakikada Aydın'ın yerden pası ile ceza sahasın hemen içerisinde sol çaprazda buluşan Uğur Çiftçi'nin şutu kaleci Muammer'de kaldı.

90. dakikada Aydın, ceza sahası sol çaprazdan sert ve düzgün vurdu ancak top kaleci Muammer'den geri döndü. Ardından ceza sahasında topla buluşan Uğur, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Halis Özkahya xx, Bahattin Duran xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Ceylan xx

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Luccas Cloro xx, Palitsevich x, Anıl xx, Uğur Çifti xx, Serdar Gürler xxx (Issah dk. 88 ?), Khalili xx, Aleksandar Scekiç x, Aydın xx (Milinkoviç dk. 90 ?), Escobar Baruffi x (Vedat dk. 59 x)

Yedekler: Nihat, Orhan, Velikkonja, Matei

Teknik Direktör: Ümit Özat

Kayserispor: Muammer x, Levent xx, Ferreira x, Mabiala x, Güray xx, Samba Sow x (Hakan dk. 60 x), Lawal xx (Traore dk. 80 ?), Rotman x, Deniz x, Varela x (Soares dk. 68 x), Umut Bulut x

Yedekler: Ali Ahamada, Efe, Kubilay, N'Guemo

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Serdar Gürler (dk. 23 ve 33) (Gençlerbirliği), Deniz (dk. 36 pen.) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Mabiala, Deniz, Güray (Kayserispor) - ANKARA

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