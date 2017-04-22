Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



52. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Rodallega'nın sert şutu kaleci Ferhat'ın sağından ağlara gitti. 0-1



55. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan N'doye topu içeri çevirdi. Uğur, altı pasta önünde bulduğu topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-2



65. dakikada Yusuf Yazıcı'nın orta saha sol çaprazından defansın arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega'nın aşırtma vuruşu kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-3



73. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eto'o'nun serbest vuruşunda kaleci Esteban topu kornere tokatladı.



81. dakikada Castillo orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar çalımlarla girdi, vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



Stat: Antalya



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx



Antalyaspor: Ferhat x, Celutska x, Salih xx, Diego x, Sakıb x, Sandro x, Mbilla x (Serdar dk. 66 x), Danilo x (Yekta dk. 55 x), Charles x (Motta dk. 72 x), El Kabir x, Eto'o x



Yedekler: Fornezzi, Yusuf Çelik, Drole, Zeki Yıldırım



Teknik Direktör: Rıza Çalımbay



Trabzonspor: Estaban xx, Pereira xx, Durıca xx, Uğur xxx, Mass xx, Okay xxx, Onazi xx, Olcay xxx (Bero dk. 80 x), Yusuf Yazıcı xxx (Aytaç dk. 87 ?), N'doye xx, Rodallega xxx (Castillo dk. 77 x)



Yedekler: Uğurcan, Zeki Yavru, Medjanı, Bero, Mustafa Akbaş, Aytaç



Teknik Direktör: Ersun Yanal



Goller: Rodallega (dk. 52 ve 65), Uğur (dk. 55) (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Mbılla,Celutska,Eto'o,Motta,Serdar (Antalyaspor), Estaban,N'doye(Trabzonspor) - ANTALYA