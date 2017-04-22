Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta müsabakasında Gençlerbirliği Kayserispor’u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta müsabakasında Gençlerbirliği Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada Güray'ınn ceza sahası dışından şutunda top auta çıktı.

23. dakikada Serdar Gürler, altı pasa kadar sürüklediği topu ceza sahasındaki arkadaşına göndermek isterken meşin yuvarlak kaleciye de çarparak ağlara gitti. 1-0

33. dakikada Aydın'ın pasında topla buluşan Serdar Gürler, topu ağlara gönderdi. 2-0

36. dakikada Ferreira'nın ceza sahası içinde düşürülmesinin ardında hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Deniz topu filelere gönderdi. 2-1

39. dakikada Khalili'nin pası ile sağ çaprazda topla buluşan Aydın'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden şutunda top kaleci Muammer'de kaldı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Halis Özkahya xx, Bahattin Duran xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Ceylan xx

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Luccas Cloro xx, Palitsevich x, Anıl xx, Uğur Çifti xx, Serdar Gürler xxx, Khalili xx, Aleksandar Scekiç x, Aydın xx, Escobar Baruffi xx

Yedekler: Nihat, Orhan, Issah, Vedat, Velikkonja, Matei, Milinkoviç

Teknik Direktör: Ümit Özat

Kayserispor: Muammer x, Levent xx, Ferreira x, Mabiala x, Güray xx, Samba Sow xx, Lawal xx, Rotman x, Deniz x, Varela xx, Umut Bulut x

Yedekler: Ali Ahamada, Efe, Hakan, Traore, Kubilay, N'Guemo, Soares

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Serdar Gürler (dk. 23 ve 33) (Gençlerbirliği), Deniz (dk. 36 pen.) (Kayserispor) - ANKARA

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