Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Antalyaspor, Trabzonspor’u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada El Kabir'ın yaklaşık 25 metreden yerden sert şutunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.

27. dakikada Okay'ın altı pas üzerine ortasında N'doye'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

31. dakikada Olcay'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rodallega'nın yerden plase vuruşunu kaleci Ferhat güçlükle çıkardı.

33. dakikada Olcay'ın penaltı noktası sağ tarafına pasında topla buluşan Pereira'nın kaleye giden şutunu Salih çıkardı.

Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Serkan Olguncan x, Serkan Çimen x

Antalyaspor: Ferhat x, Celutska x, Salih xx, Diego x, Sakıb x, Sandro x, Mbilla x, Danilo x, Charles x, El Kabir x, Eto'o x

Yedekler: Fornezzi, Yusuf Çelik, Yekta, Drole, Zeki Yıldırım, Motta, Serdar

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Trabzonspor: Estaban x, Pereira x, Durıca x, Uğur x, Mass x, Okay x, Onazi x, Olcay x, Yusuf Yazıcı x, N'doye x, Rodallega xx

Yedekler: Uğurcan, Zeki Yavru, Medjani, Castillo, Bero, Mustafa Akbaş, Aytaç

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kartlar: Mbilla, Celutska (Antalyaspor) - ANTALYA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Spor Toto Süper Lig, Bordo Mavili Takım, Serkan Olguncan, Danilo Di Luca, Zeki Yıldırım, Mustafa Akbaş, Rıza Çalımbay, Serkan Çimen, Yusuf Yazıcı, Antalyaspor
3
sponsored ads