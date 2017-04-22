Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Osmanlıspor’u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Osmanlıspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
1. dakikada Webo'nun pasıyla topla buluşan Musa Çağıran'ın uzaktan şutunu kaleci Haydar son anda kornere çeldi.
31. dakikada Emre Akbaba'nın pasında topu alan Fernandes'in ceza sahasına girmeden sert şutunda kaleci Karcemarskas meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
33. dakikada sağdan Gassama'nın ortasında ceza sahasına giren Fernandes'in şutunda top az farkla auta gitti.
45. dakikada Umar Aminu'nun pasıyla ceza sahasına giren Musa Çağıran'ın vuruşunu kaleci Haydar Yılmaz kornere çeldi.
45+1. dakikada kullanılan köşe vuruşunda NDiaye'nin kafa vuruşunu kaleci Haydar çıkardı.
Stat: Bahçeşehir Okulları Arena
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xxx, Berkan xx, Tzavellas xxx, Omeruo xx, Sackey xx, Efecan xx, Emre Akbaba xxx, Candeias xxx, Junior Fernandes xx, N'Sakala xxx
Yedekler: Zlamal, Landel, Guerrier, Birol, Plet, Emre Nefiz, Taha
Teknik Direktör: Safet Susic
Osmalıspor: Karcemarskas xx, Numan xxx, Mehmet Güven xx, Koray xxx, Webo xx, Bifouma Kouloussa xxx, Umar Aminu xx, Musa Çağıran xx, Prochazka xx, Pinto xx, NDiaye xx
Yedekler: Hakan, Sinan, Erdal, Muhammed, Szukala, Rusescu, Delarge Dzon
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu - ANTALYA