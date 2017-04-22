Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Medipol Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Medipol Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Mossoro'nun pasında topla buluşan Visca'nın ceza sahasına girer girmez şutunda top üstten auta çıktı.
51. dakikada Cengiz'in ceza sahasına ortasında altıpasta Visca'nın şutunda savunmaya çarpan top direğin dibinden dışarı çıktı.
60. dakikada Süleyman'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Petrucci'nin şutunda Caiçara ters bir vuruşla topu kendi filelerine gönderdi. 2-1
70. dakikada ceza yayı içerisinde topla buluşan ve Emre Belözoğlu ile duvar pası yaparak yeniden topla buluşan Mustafa Pektemek, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-2
84. dakikada ceza sahası sol çaprazından Visca'nın sert şutunda kaleci Gökhan köşeden topu kornere çeldi.
86. dakikada Süleyman Koç'un ortasında topa iyi yükselen Saadane'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
89. dakikada oyundan çıkan Edonwonyi itirazlarını sürdürünce hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
90. dakikada savunma arkasına atılan ara pası ceza sahası sol çaprazında kontrol eden Stefano Napoleoni, Fink tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Emre Belözoğlu, topu ağlara yolladı. 2-3
90+2. dakikada altıpas sağ çaprazında topla buluşan Marwane Saadane kaleci Volkan Babacan'nın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Bülent Yıldırım bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Özgür Çek, topu filelere gönderdi. 3-3
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Hakan Yemişken xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Robin xxx, Süleyman xxx, Ismael xxx, Yakoubi xxx, Saadane xxx, Fink xxx, Petrucci xxx, Edomwonyi x (Özgür dk. 89 x), Igiebor xx (Oğuz Han dk. 65 xx), Kweuke xx (Janster dk. 70 xx)
Yedekler: Diallo, Oğulcan, Orhan, Recep
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Medipol Başakşehir: Volkan x, Yalçın xxx (Attamah dk. 80 ?), Emre xxx, Epureanu xx, Edin Visca xxx, Costa xx (Mustafa Pektemek dk. 68 xxx), Cengiz xx (Napoleoni dk. 68 xx), Mahmut xxx, Adebayor xxx, Alparslan xxx, Junior Caiçara x
Yedekler: Ufuk, Eren, Holmen, İrfan Can
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Süleyman (dk. 42), Özgür Çek (dk. 90+2 pen.), Çaiçara (dk. 60 k.k.) (Çaykur Rizespor), Alparslan (dk. 15), Mustafa Pektemek (dk. 71), Emre Belözoğlu (dk. 90 pen.) (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kart: Edomwonyi (dk. 89) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Kweuke, Petrucci, Fink, Özgür (Çaykur Rizespor), Alparslan, Epureanu (Medipol Başakşehir) - RİZE