Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir’i konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada sağ kanattan Mahmut Pekdemir'in pasında topla buluşan Alparslan Erdem'in ceza sahası dışından sert şutunda top filelerle buluştu. 0-1
23. dakikada Mossoro'nun ceza alanı sol çaprazından ortasında Cengiz'in şutunda top auta çıktı.
35. dakikada sağ kanattan Caiçara'nın ortasında ceza sahası içinde Adebayor'un gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.
42. dakikada Bright Edomwonyi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Süleyman Koç meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Hakan Yemişken xx
Çaykur Rizespor: Gökhan x, Robin xx, Süleyman xxx, Ismael xx, Yakoubi xx, Saadane xx, Fink xx, Petrucci xx, Edomwonyi xxx, Igiebor xx, Kweuke xx
Yedekler: Diallo, Özgür, Oğulcan, Oğuz Han, Orhan, Janster, Recep
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Medipol Başakşehir: Volkan x, Yalçın xx, Emre xx, Epureanu xx, Edin Visca xx, Costa xx, Cengiz xx, Mahmut xxx, Adebayor xx, Alparslan xxx, Paula Junior xx
Yedekler: Ufuk, Eren, Attamah, Napoleoni, Mustafa, Holmen, İrfan Can
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Alparslan Erdem (dk. 15) (Medipol Başakşehir), Süleyman Koç (dk. 42) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Kweuke, Petrucci (Çaykur Rizespor), Alparslan Erdem (Medipol Başakşehir) - RİZE