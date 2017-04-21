Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Atiker Konyaspor konuk ettiği Gaziantepspor’a 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Atiker Konyaspor konuk ettiği Gaziantepspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada sol köşeden Marcinho'nun ikinci kez kullandığı köşe vuruşunda Atiker Konyasporlu futbolcuların uzaklaştırmak istediği top kısa düşünce Barış Yardımcı'nın önünde kaldı. Barış'ın şutunda savunmaya çarpan top takım arkadaşı Muhammed Demir'in vuruşunda ağlara gitti. 1-2
84. dakikada Skubic'in yaklaşık 35 metreden kaleye gönderdiği sert şut üstten auta çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Alpaslan Dedeş xx
Atiker Konyaspor: Kaya x, Skubic x, Ali Turan x, Vukovic xx, Mehmet Uslu x, Ali Çamdalı xx, Jonsson x (Meha dk. 75 x), Hadziahmetovic x, Fofana x (Rangelov dk. 60 x), Milosevic x (Ömer Ali dk. 60 x), Bajic x
Yedekler: Abdülaziz, Volkan, Selim, Hora
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gaziantespor: Victor xx, Barış Yardımcı xx, Wallace xx, Musa Nizam xx, Pedroso xx, Fatau xx, Thiam xx, Kangwa xx (Hatira dk. 65 x), Marcinho xx (El Yasa dk. 82 ?), İlhan Parlak xx, Muhammed Demir xxx (Sefa dk. 87 ?),
Yedekler: Gökhan, Abdülkadir, Claude, Frantisek,
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Kangwa (dk. 28), Muhammed Demir (dk. 53) (Gaziantepspor), Vukovic (dk. 45 pen.) (Atiker Konyaspor)
Sarı kart: Mehmet Uslu (Atiker Konyaspor) - KONYA