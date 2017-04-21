Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Atiker Konyaspor, Gaziantepspor’u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Atiker Konyaspor, Gaziantepspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Milosevic'in sol kanattan kazanılan serbest vuruşunda kaleye yönel top, kaleci Victor'da kaldı.
28. dakikada sağ kanattan Barış Yardımcı'nın ceza sahası içine ortasında arka direğe yakın bölgede topa hareketlenen Kangwa'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
44. dakikada Pedroso'nun ceza sahasına gönderilen topla buluşan Skubic'i faul yaparak düşürmesi sonucu hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını işaret etti. Vukovic'in vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Alpaslan Dedeş xx
Atiker Konyaspor: Kaya xx, Skubic xx, Ali Turan x, Vukovic xx, Mehmet Uslu x, Ali Çamdalı xx, Jonsson x, Hadziahmetovic x, Fofana xx, Milosevic xx, Bajic xx
Yedekler: Abdülaziz, Volkan, Selim, Ömer Ali, Rangelov, Meha, Hora
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gaziantespor: Victor xx, Barış Yardımcı xx, Wallece xx, Musa Nizam xx, Pedroso xx, Fatau xx, Thiam xx, Kangwa xx, Marcinho xx, İlhan Parlak xx, Muhammed Demir xx,
Yedekler: Gökhan, El Yasa, Abdülkadir, Claude, Frantisek, Hatira, Sefa
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Kangwa (dk. 28) (Gaziantepspor), Vukovic (dk. 45 pen.) (Atiker Konyaspor) - KONYA