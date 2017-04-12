Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’in 18. hafta erteleme maçında Gaziantepspor, sahasında Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta erteleme maçında Gaziantepspor, sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada sağ kanattan Orkan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Hopf, yumruklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
70. dakikada sağ kanattan Uğur'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar'ın şutunda top filelerle buluştu. 0-1
87. dakikada sağ kanattan Barış'ın ortasında ön direkte İlhan'ın kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
Stat: Gaziantep Kalyon Arena
Hakemler: Mete Kalkavan xxx, Esat Sancaktar xxx, Süleyman Özay xxx
Gaziantepspor: Gökhan xx, Barış xx, Wallace Reis xx, Musa xx, Pedroso xx, Fatau xx, Orkan xx (Kangwa dk. 67 x), İlhan Parlak xx, Abdülkadir xx, Sefa Yılmaz xx (Angan dk. 67 x), Ghilas xx
Yedekler: Erten, Elyasa, Doğanay, Rajtoral, Kisliak
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Palitsevich xx, Claro x, Uğur x Issah xx (Ferhat dk. 61 x), Khalili xx, Selçuk Şahin x (Renato dk. 77 x), Aydın xx (Matei dk. 46 x), Serdar xx, Vedat Muriqi x
Yedekler: Nihat, Orhan, Ferhat, Jonathan, Milinkoviç
Teknik Direktör: Ümit Özat
Gol: Serdar (dk. 70) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: İlhan, Fatau, Ghilas (Gaziantepspor), Aydın, Palitsevich (Gençlebirliği) - GAZİANTEP