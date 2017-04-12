Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig’in 18. hafta erteleme maçında Gaziantepspor, sahasında Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta erteleme maçında Gaziantepspor, sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada sağ kanattan Orkan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Hopf, yumruklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

70. dakikada sağ kanattan Uğur'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar'ın şutunda top filelerle buluştu. 0-1

87. dakikada sağ kanattan Barış'ın ortasında ön direkte İlhan'ın kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

Stat: Gaziantep Kalyon Arena

Hakemler: Mete Kalkavan xxx, Esat Sancaktar xxx, Süleyman Özay xxx

Gaziantepspor: Gökhan xx, Barış xx, Wallace Reis xx, Musa xx, Pedroso xx, Fatau xx, Orkan xx (Kangwa dk. 67 x), İlhan Parlak xx, Abdülkadir xx, Sefa Yılmaz xx (Angan dk. 67 x), Ghilas xx

Yedekler: Erten, Elyasa, Doğanay, Rajtoral, Kisliak

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Palitsevich xx, Claro x, Uğur x Issah xx (Ferhat dk. 61 x), Khalili xx, Selçuk Şahin x (Renato dk. 77 x), Aydın xx (Matei dk. 46 x), Serdar xx, Vedat Muriqi x

Yedekler: Nihat, Orhan, Ferhat, Jonathan, Milinkoviç

Teknik Direktör: Ümit Özat

Gol: Serdar (dk. 70) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: İlhan, Fatau, Ghilas (Gaziantepspor), Aydın, Palitsevich (Gençlebirliği) - GAZİANTEP

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Gençlerbirliği Spor Kulübü, Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Mete Kalkavan, Gaziantepspor, Bülent Uygun, Selçuk Şahin, İlhan Parlak, Sefa Yılmaz, Ahmet Oğuz