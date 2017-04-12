Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftanın erteleme maçında Gaziantepspor, Gençlerbirliğini konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftanın erteleme maçında Gaziantepspor, Gençlerbirliğini konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
31. dakikada Sefa Yılmaz'ın ara pası ile altıpas sol çaprazında topla buluşan İlhan Parlak'ın yerden bekletmeden vuruşunda kaleci Hopf meşin yuvarlağı son anda çeldi.
Stat: Gaziantep Kalyon Arena
Hakemler: Mete Kalkavan xxx, Esat Sancaktar xxx, Süleyman Özay xxx
Gaziantepspor: Gökhan xx, Barış xx, Wallace Reis xx, Musa xx, Pedroso xx, Fatau xx, Orkan xx, İlhan Parlak xx, Abdülkadir xx, Sefa Yılmaz xx, Ghilas xx
Yedekler: Erten, Elyasa, Doğanay, Kangwa, Angan, Rajtoral, Kisliak
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Palitsevich xx, Claro x, Uğur x Issah xx, Khalili xx, Selçuk Şahin x, Aydın xx, Serdar xx, Vedat Muriqi x
Yedekler: Nihat, Orhan,Ferhat, Renato, Matei, Jonathan, Milinkoviç
Teknik Direktör: Ümit Özat
Sarı kartlar: İlhan (Gaziantepspor), Aydın (Gençlebirliği) - GAZİANTEP