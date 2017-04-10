Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar



46. dakikada Koita'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Popov'un bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.



49. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Castro'nun ortasında meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.



54. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Popov'un ortasında penaltı noktası üzerinde Pavelka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.



61. dakikada sol kanatta topla buluşan Adem Büyük, çalımlayarak girdiği ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.



67. dakikada ceza yayı önünde Adem'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.



72. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda son çizgiye inen Adem Büyük'e Vukovic'in müdahalesinde hakem penaltı kararı verdi.



73. dakikada Titi'nin kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.



75. dakikada sağ kanatta topla buluşan Castro'nun yaptığı ortada penaltı noktasında Veysel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



85. dakikada ceza sahası dışında Milosevic'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Ramazan meşin yuvarlağı auta çeldi.



Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Halis Özkahya xx, Bahattin Duran xx, Hakan Yemişken xx



Kasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xx, Titi xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Popov xx, Pavelka xx, Castro xxx (Guanca dk. 86 ?), Koita xx, Eduok xxx (Turgut Doğan dk. 62 x), Adem xx



Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Abdullah, Ahmed



Teknik Direktör: Kemal Özdeş



Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Vukovic xx, Mehmet Uslu xx, Jonsson xx (Hora dk. 89 ?), Volkan Fındıklı xx (Ali Çamdalı dk. 69 x), Fofana xx (Halil İbrahim dk. 69 x), Milosevic xx, Hadziahmetovic xx, Bajic xx



Yedekler: Kaya, Selim, Mbamba, Meha



Teknik Direktör: Aykut Kocaman



Goller: Bajic (dk. 41) (Atiker Konyaspor), Veysel (dk. 75) (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Veigneau, Veysel (Kasımpaşa), Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor) - İSTANBUL