Spor Toto Süper Lig
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşıyor.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 2-0'lık üstülüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza sahası sol taraftan Cengiz'in pasında altıpasta topla buluşan Mossoro'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.
11. dakikada ceza alanı içinde Semih Kaya'dan seken top ceza sahası içi sağ tarafta bulunan Mossoro'da kaldı. Mossoro'nun pasında Adebayor meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0
15. dakikada Cengiz'in sol kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Visca'nın kafa vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
35. dakikada Çaiçara'nın ceza sahası içi sağ tarafından ortasında arka direkte topla buluşan Cengiz'in vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.
44. dakikada Çaiçara'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Adebayor'un kafa vuruşunda üst direğe çarpan top ağlara gitti. 2-0
Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Olgun xx, Alpaslan Dedeş xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Çaiçara xx, Yalçın xx, Epureanu xx, Alpaslan xx, Mahmut xx, Emre xx, Visca xx, Cengiz xx, Mossoro xx, Adebayor xxx
Yedekler: Ufuk, Ferhat, Attamah, Napoleoni, Mustafa, Hakan, Holmen
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Galatasaray: Muslera xx, Semih xx, Chedjou xx, Ahmet Çalık xx, Josue xx, Selçuk xx, Linnes xx, Yasin xx, Rodrigues xx, Bruma xx, Eren xx
Yedekler: Cenk, Sneijder, Podolski, Hakan Balta, Tolga, Nigel de Jong, Cavanda
Teknik Direktör: Igor Tudor
Goller: Adebayor (dk. 11 ve 44) (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL