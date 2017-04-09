Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



56. dakikada Süleyman'ın yakın mesafeden ortasında Edomwonyi gelişine vurdu ancak top az fakla auta çıktı.



59. dakikada Oğuzhan'ın ortasında ceza sahası içinde boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Süleyman topu üstten auta gönderdi.



67. dakikada Saadane yaklaşık 25 metreden kullandığı frikikte meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.0-2



85. dakikada savunmanın hatasında topu önünde bulan Petrucci gelişine vurdu ve topu filelerle buluşturdu.0-3



88. dakikada Oğuzhan ceza alanı içerisinde Diniz'i düşürdü ve karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. Magaye'nin kullandığı penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu. 1-3



Stat: 5 Ocak Fatih Terim



Hakemler: Serkan Çınar xxx, Kemal Yılmaz xx, Erdem Bayık xx



Adanaspor: Hayrullah x, Ramos x, Ahmet Dereli x (Cem dk. 86 x), Magaye x, Tevfik x (Reynaldo dk. 70 x), Emre x, Foguinho x, Diniz x, Didi x, Koman x, Roni x



Yedekler: İtanje, Viera, Ahmet Bahçıvan, Vinicius, Yusuf



Teknik Direktör: Levent Şahin



Çaykur Rizesor: Gökhan xxx, Petrucci xxx, Robin xx, Kweuke xxx (Janster dk. 86 x), Saadane xx, Süleyman xx (Özgür dk. 83), Oğuzhan xx, Yacaubi xx, Edomwonyi xx (Emmanuel dk. 65 x), İsmael xx, Orhan xx



Yedekler: Diallo, Atiyah, Recep



Teknik Direktör: Hikmet Karaman



Goller: Kweuke (dk. 4), Saadane (dk. 67), Petrucci (dk. 86) (Çaykur Rizespor), Magaye (dk. 88) (Adanaspor)



Sarı kartlar: Ramos, Foguinho (Adanaspor) - ADANA