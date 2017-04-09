Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Adanaspor evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adanaspor evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4.dakika Adanaspor'da Emre ceza alanı içerisinde Süleyman'ı düşürdü orta hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Kweuke topu ağlarla buluşturdu. 0-1

8.dakika Adanaspor'da Magaye'nin uzaktan sert şutunda kaleci Gökhan yerden uzanarak topu kornere çeldi.

35. dakika Çaykur Rizespor'da İsmael'in sol kanattan ortasında Edomwonyi gelişine vurdu Adanaspor savunmasına çarpan top dışarıya çıktı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Serkan Çınar xx, Kemal Yılmaz xx, Erdem Bayık xx

Adanaspor: Hayrullah xx, Ramos xx, Ahmet Dereli xx, Magaye xx, Tevfik xx, Emre xx, Foguinho xx, Diniz xx, Didi xx, Koman xx, Roni xx

Yedekler: İtanje, Viera, Ahmet Bahçıvan, Vinicius, Yusuf, Reynaldo

Teknik Direktör: Levent Şahin

Çaykur Rizesor: Gökhan xx, Petrucci xx, Robin xx, Kweuke xx, Saadane xx, Süleyman xx, Oğuzhan xx, Yacaubi xx, Edomwonyi xx, İsmael xx, Orhan

Yedekler: Diallo, Atiyah, Janster, Recep, Emmanuel, Özgür

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Kweuke (dk.4) (Çaykur Rizespor) - ADANA

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