Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Adanaspor evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adanaspor evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4.dakika Adanaspor'da Emre ceza alanı içerisinde Süleyman'ı düşürdü orta hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Kweuke topu ağlarla buluşturdu. 0-1
8.dakika Adanaspor'da Magaye'nin uzaktan sert şutunda kaleci Gökhan yerden uzanarak topu kornere çeldi.
35. dakika Çaykur Rizespor'da İsmael'in sol kanattan ortasında Edomwonyi gelişine vurdu Adanaspor savunmasına çarpan top dışarıya çıktı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Serkan Çınar xx, Kemal Yılmaz xx, Erdem Bayık xx
Adanaspor: Hayrullah xx, Ramos xx, Ahmet Dereli xx, Magaye xx, Tevfik xx, Emre xx, Foguinho xx, Diniz xx, Didi xx, Koman xx, Roni xx
Yedekler: İtanje, Viera, Ahmet Bahçıvan, Vinicius, Yusuf, Reynaldo
Teknik Direktör: Levent Şahin
Çaykur Rizesor: Gökhan xx, Petrucci xx, Robin xx, Kweuke xx, Saadane xx, Süleyman xx, Oğuzhan xx, Yacaubi xx, Edomwonyi xx, İsmael xx, Orhan
Yedekler: Diallo, Atiyah, Janster, Recep, Emmanuel, Özgür
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Kweuke (dk.4) (Çaykur Rizespor) - ADANA