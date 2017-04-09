Spor Toto Süper Lig
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 4-1 yendi.
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-1 yendi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. ceza sahası içinde Umar'ın çektiği sert şutta top üst direkten döndü.
55. dakikada Mehmet Güven Umar'ın pasında ceza sahası dışından topa gelişine sert vurdu, top ağlarla buluştu. 3-1
66. dakikada Samba Sow'un müdahalesi ile Adam yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan üçüncü kez beyaz noktayı gösterdi.
67. dakikada topun başına geçen Webo skoru 4-1 yaptı.
80. dakikada Umar'ın pasında topla buluşan Koulossa, kaleci Muammer ile karşı karşıya kaldı. Koulossa'nın vuruşunda kaleci Muammer topu kornere çeldi.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Esat Sancaktar xx, Süleyman Özay xx
Kayserispor: Muammer x, Levent x, Mabiala x, Samba Sow x, Welitton x, Deniz x, Lawal x (Nguemo dk. 77 x), Varela x (Umut Bulut dk. 46 x), Hakan x, Kanabıyık x (Ferreira dk. 60 x), Güray x
Yedekler: Ahamada, Umut Bulut, Traore, Erdem, Efe
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Osmanlıspor: Karcemarskas x, Vrsajevic x (Koray dk. 69 x), Mehmet x, Webo x (Erdal dk. 77 x), Pinto x, Moreira x, Prochazka x, Umar x, Koulossa x, Numan x, Adam x (Regattin dk. 72 x)
Yedekler: Hakan, Muhammed, Szukala, Sinan
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Umar (dk. 14, dk. 44 pen.), Mehmet Güven (dk. 55), Webo (dk. 67 pen.) (Osmanlıspor), Deniz Türüç (dk. 39 pen.) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Mabiala, Samba Sow (Kayserispor), Prochazka, Webo, Mehmet Güven (Osmanlıspor) - KAYSERİ