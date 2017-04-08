Spor Toto Süper Lig

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



46. dakikada ceza sahası içinde Rodallega'nın pasında topu önüne alan Castillo'nun vuruşunu kaleci Fabri çıkardı.



56. dakikada Oğuzhan'ın ceza sahası içine yerden gönderdiği topu Durica'dan sıyrılıp önüne alan Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'un sağından ağalarla buluştu. 1-2



63. dakikada Rodallega'nın pasında rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayı üzerine inen Castillo düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Fabri'nin sağından ağalarla buluşturdu.



65. dakikada Castillo'nun sol taraftan kullandığı korner atışında savunmadan seken top arka direkte Rodallega'nın önüne düştü. Rodallega'ya meşin yuvarlağı ağlara göndermek kaldı. 3-2



74. dakikada Talisca'nın ceza sahası yayı üzerinde kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Onur'un sağından uzanamayacağı köşeye göndererek eşitliği getiren golü attı. 3-3



75. dakikada Rodallega başlama vuruşu sırasında kaleci Fabri'nin önde olduğunu görünce direk kaleye gönderdiği top üstten direkten geri döndü.



90+1. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ceza sahasına ortasında Atiba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-3



Stat: Medical Park Arena



Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Cem Satman xxx, Kerem Ersoy xxx



Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Durica xx, Uğur Demirok xx, Mas xx, Okay xxx, Onazi xx (Aytaç Kara dk. 76 x), Olcay xx, Yusuf Yazıcı xxx (Bero dk. 84 ?), Castillo xxx, Rodallega xxx



Yedekler: Esteban, Zeki, Medjani, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan



Teknik Direktör: Ersun Yanal



Beşiktaş: Fabri x, Gökhan Gönül xx, Marcelo xx, Tosic xx, Adriano xx, Atiba Hutchinson xxx, Oğuzhan x, Quaresma x (Aboubakar dk. 34 xxx), Talisca xxx (Mitrovic dk. 87 ?), Babel xx, Cenk xx (Necip dk. 76 x)



Yedekler: Tolga, Beck, Tolgay Arslan, Gökhan İnler, Aboubakar



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Goller: Cenk Tosun (dk. 4), Aboubakar (dk. 56), Atiba (dk. 90+1) (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (dk. 25) Castillo (dk. 63), Rodallega (dk. 65) (Trabzonspor)



Sarı kart: Cenk Tosun, Tosic (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı, Pereira (Trabzonspor) - TRABZON