Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Bursaspor sahasında, Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Bursaspor sahasında, Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Bursaspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada kullanılan köşe vuruşunda yükselen Yatabare'nin vuruşu az farkla direğin üzerinden auta çıktı.
52. dakikada John'un ceza sahasına gönderdiği topa boş pozisyondaki Batalla iyi vuramayınca Bursaspor mutlak golden oldu.
55. dakikada Batalla'nın pasında topla buluşan Sercan'ın vuruşunu Kaleci Ahmet Şahin son anda kornere çeldi.
56. dakikada Merter'in ceza sahasına kafa ile gönderdiği topta dokunan Kubilay Kanatsızkuş, topu Ahmet Şahin'in yanından ağlarla buluşturdu. 1-0
90. dakikada Dany Nounkeu'nun geri pasında kalecinin hatasını değerlendiren Sercan Yıldırım topu boş kaleye gönderdi. 2-0
90+3. dakikada defansın uzun topunda defansın arasına giren Aziz Behich takımına penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Erdem Özgenç golün sahibi oldu. 3-0
Stat: Timsah Arena
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx
Bursaspor: Harun xx, İsmail xx, Şamil xx, Aziz Behich xx, Ertuğrul Ersoy xx (Erdem Özgenç dk. 58 xx), Joshua John xx, Batalla xx (Bilal Kısa dk. 85 ?), Jorquera xx (Ricardo Faty dk. 65 x), Sercan Yıldırım xxx, Merter Yüce xx, Kubilay Kanatsızkuş xxx
Yedekler: Mert Günok, Tomas Sivok, Onur Atasayar, Sinan Bakış
Teknik Direktör: Mutlu Topçu
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xx, Andre Poko xx, Dany Nounkeu xx, Valerica Gaman x, Paul Papp xx, Andrey Bliznichenko x, Dejan Lazarevic xx (İlhan Depe dk. 77 x), Ceyhun Gülselam x, Skulason xx, Serdar Deliktaş xx (Cristian Tanase dk. 60 x), Yatabare x
Yedekler: Oleksandr Rybka, Osman Çelik, Mahmut Akan, Barış Başdaş, Fatih Atik,
Teknik Direktör: Zoran Barisic
Goller: Kubilay Kanatsızkuş (dk. 57), Sercan Yıldırım (dk. 90), Erdem Özgenç (dk. 90+3 pen.) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Sercan Yıldırım, Batalla, Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Valerica Gaman, Dany Nounkeu, Cristian Tanase, Paul Papp, Andre Poko (Kardemir Karabükspor) - BURSA