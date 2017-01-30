Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



50. dakikada Babel kendi sahasından kaptığı topla sol kanattan son çizgiye kadar indi. Yerden ortasında kale önünde topla buluşan Cenk Tosun'un düzeltip vuruşunda fark üçe çıktı. 3-0



56. dakikada Quaresma'nın ceza sahası sağ çaprazından arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Cenk Tosun kafayı vurdu ve kendisinin 2. takımının 4. golünü attı. 4-0



63. dakikada Beşiktaş savunmasından seken topu kapan Rangelov, yerden ceza sahası içine gönderdi. Ters bir vuruş yapan Tosic, Fabri'yi kontrpiyede bıraktı ve topu kendi ağlarına gönderdi. 4-1



78. dakikada Konyaspor yarı sahasından atılan uzun topta Beşiktaş savunmasının arkasına sol kanattan iyi sarkan Hora'nın plase vuruşunda top yandan auta gitti.



81. dakikada Cenk'in pasıyla ceza sahasına giren Tolgay'ın sert vuruşunda top kaleci Serkan'dan döndü. Tolgay ikinci hamleyi yaparken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.



83. dakikada Tolgay'ın düşürülmesi ile kazanılan penaltıyı Cenk kullandı. Golcü oyuncu kaleci ve topu faklı köşelere gönderdi. 5-1



Stat: Vodafone Arena



Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx



Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Marcelo xx, Tosic xx, Adriano xxx, Oğuzhan xxx, Atiba xxx (Gökhan İnler dk. 76 x), Quaresma xxx, Talisca xxx (Tolgay dk. 67 xx), Babel xxx (Mitrovic dk. 89 ?), Cenk xxx



Yedekler: Tolga, Beck, Aras, Necip



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali xx, Vukovic xx, Douglas xx,Ömer Ali xx, Volkan xx, Ali xx, Milosevic xx, Bajic xx (Hora dk. 76 x), Rangelov xx (Fofana dk. 64 x)



Yedekler: Kaya, Can, Hadziahmetovic, Halil İbrahim, Mbamba



Teknik Direktör: Aykut Kocaman



Goller: Babel (dk. 9), Oğuzhan (dk. 28), Cenk (dk. 50, 56 ve 83 pen.) (Beşiktaş), Tosic (dk. 63 k.k.) (Atiker Konyaspor)



Sarı kartlar: Cenk, Tosic (Beşiktaş) - İSTANBUL