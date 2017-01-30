Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adanaspor evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını Adanaspor 4. dakikada Ronei'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



4. dakikada Kasımpaşa'da Veysel'in hatasını affetmeyen Ronei ceza alanı içerisinde plase vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. 1-0



10. dakikada Adanaspor'da Tevfik uzaktan sert şutunda top kaleci Ramazan'da kaldı.



15. dakikada Kasımpaşa'da Veysel'in yaklaşık 35 metreden şutunda top az farkla üstten auta çıktı.



16. dakikada Adanaspor'da Vinicius sol kanattan ortasında Ronei Mageye'ye indirdi. Magaye yakın mesafeden sert şutunda top kaleci Ramazan'dan döndü.



37. dakikada Kasımpaşa'da Tunay'ın sert ortasında İtanje çıkarak çift yumrukla tehlikeyi uzaklaştırdı.



40. dakikada Adanaspor'da Rodrigo'nun sağ kanattan yerden ortasında savunmaya çarpan top kaleci Ramazan'da kaldı.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim



Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Uygar Bebek xx



Adanaspor: İtanje xx, Ramos xx, Samican xx, Magaye xx, Didi xx, Tevfik xx, Rodrigo xx, Renan xx, Vinicius xx, Vladimir xx, Koman xx, Ronei xx



Yedekler: Hayrullah, Viera, Ahmet Dereli, Ahmet Bahçıvan, Cem, Halil, Reynaldo



Teknik Direktör: Levent Şahin



Kasımpaşa: Ramazan xx, Chagas xx, Lorent xx, de Castro xx, Bangaly xx, Adem xx, Tunay xx, Pavelka xx, Olivier xx, Veysel xx, Popov



Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Shala, Eduok, Guanca



Teknik Direktör: Kemal Özdeş



Gol: Ronei (dk. 4) (Adanaspor)



Sarı kartlar: Tunay (Kasımpaşa), Samican, Ronei (Adanaspor) - ADANA