Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



9. dakikada sağ kanattan Talisca'nın ortasında kale önünde Babel'in kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



12. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Atiba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



21. dakikada Babel'in sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan'nın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.



23. dakikada Cenk'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Quaresma çalımını attıktan sonra şutunu çekti meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.



28. dakikada Quaresma sağ kanattan savunmanın arkasına sarkarak ters kanattan gelen Oğuzhan'a pasını verdi. Oğuzhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



38. dakikada ceza yayının solunda topu önünde bulan Ali Çamdalı'nın vuruşunda kaleci Fabri köşeye giden topu kornere gönderdi.



43. dakikada Oğuzhan ceza sahası sağ çaprazdan pasını ters kanattaki Quaresma'ya verdi. Rakibini ekarte eden Portekizli futbolcunun yaptığı plase vuruşta top uzak direkten auta gitti.



Stat: Vodafone Arena



Hakemler: Özgür Yankaya x, Baki Tuncay Akkın xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx



Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Marcelo xx, Tosic xx, Adriano xxx, Oğuzhan xxx, Atiba xxx, Quaresma xxx, Talisca xxx, Babel xxx, Cenk xx



Yedekler: Tolga, Beck, Mitrovic, Aras, Tolgay,Gökhan İnler, Necip



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali xx, Vukovic xx, Douglas xx,Ömer Ali xx, Volkan xx, Ali xx, Milosevic xx, Bajic xx, Rangelov xx



Yedekler: Kaya, Can, Hadziahmetovic, Halil İbrahim, Mbamba, Hora, Fofona



Teknik Direktör: Aykut Kocaman



Goller: Babel (dk. 9), Oğuzhan (dk. 28) (Beşiktaş)



Sarı kart: Cenk (Beşiktaş) - İSTANBUL