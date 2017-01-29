Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Ligi'nin 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantepspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını bordo-mavililerin 2-0'lık üstünlüğü ile sonra erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



9. dakikada Muhammed İldiz'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Onur, topu kornere çeldi.



15. dakikada Olcan Şahan'ın ceza sahası içine gönderdiği topu N'Doye, Castillo'nun önüne bıraktı. Castillo'nun vuruşunda ise meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-0



27. dakikada Castillo'nun derinlemesine pasında ceza sahası içindeki Olcay topu Yusuf'a çıkardı. Meşin yuvarlağı önüne alan Yusuf, düzgün bir vuruşla topu ağalarla buluşturdu. 2-0



Stat: Medical Park Arena



Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx



Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Uğur xx, Durica xx, Mas xx, Okay xx, Onanzi xx, Yusuf Yazıcı xxx, Olcay Şahan xxx, Castillo xxx, N'Doye xx



Yedekler: Esteban, Zeki Yavru, Medjani, Mustafa Akbaş, Rodellega, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara



Teknik Direktör : Ersun Yanal



Gaziantepspor: Paulo Victor x, Barış x, Elyasa x, Wallace Reis x, Pedroso x, Abdulkadir x, Muhammed İldiz x, Doğanay Kılıç x, Kangwa x, Sefa Yılmaz x, Nabil Ghilas x



Yedekler: Gökhan, Orkan, Muhammet Demir, Gonzalez, İlhan Parlak, Musa Nizam, Daniel Kolar



Teknik Direktör: Bülent Uygun



Goller: Castillo (dk. 15) Yusuf Yazacı (dk. 27) (Trabzonspor)



Sarı kart: Onazi (Trabzonspor) - TRABZON