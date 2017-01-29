Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Medipol Başakşehir, Bursaspor’u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, Bursaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Cengiz'in vuruşunda top auta çıktı.

22. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan arka direğe açtığı ortada topla buluşan Mossoro'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'un müdahalesi ile kornere gitti.

40. dakikada Del Valle'nin vuruşunda Volkan'dan dönen topa ceza sahası içinde bulunan Kubilay'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Serkan Olguncan xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Epureanu xx, Yalçın xx, Eren xx, Mahmut xx, Emre xx, Visca xx, Mossoro xx, Cengiz xx, Mehmet xx

Yedekler: Ufuk, Doka, Bekir, Attamah, Mustafa, Alparslan, İrfan Can

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Bursaspor: Harun xx, Jovic xx, Ertuğrul xx, İsmail xx, Behich xx Şamil xx, Merter xx, Deniz xx, Batalla xx, Del Valle xx, Kubilay xx

Yedekler: Mert Günok, Jorquera, Faty, Stancu, Onur, Sivok, Mert Örnek

Teknik Direktör: Tunahan Akdoğan

Sarı kart: Şamil (Bursaspor) - İSTANBUL

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