Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kardemir Karabükspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar



6. dakikada ceza sahası içerisinde Ahmet'in vuruşunda top Kaleci Şahin'den döndü. Dönen topla altıpas çizisi üzerinde buluşan Kweuke meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0



15. dakikada sol kanattan Özgür'ün kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Saadane'nin kafa vuruşunda kaleci Ahmet çizgi üzerinden topu çıkardı.



20. dakikada Mehmet'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kweuke'nin şutunda kaleci Ahmet meşin yuvarlağı kontrol etti.



38. dakikada Latovlevici'nin ortasında ceza sahası içinde Seleznyov'un vuruşunda kaleci Gökhan topu kurtardı.



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx



Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Oboabona xx, Özgür xx, Ümit xx, Mehmet xx, Saadane xx, Putrucci xx, Janster xx, Ahmet xx, İsmael xx, Kweuke xx



Yedekler: Muhammet, Edomwonyi, Tuszynski, Oğulcan, Robin, Fink, Oğuz



Teknik Direktör: Hikmet Karaman



Kardemir Karabükspor: Ahmet xx, Gaman xx, Ceyhun xx, İlman xx, Kerim xx, Tchounkeu xx, Latovlevici xx, Barış xx, Seleznov xx, Tanase xx (Poko dk. 26 xx), Bliznichenko xx



Yedekler: Ercüment, Osman, Serdar, Kokalovic, Alexe, Fatih



Teknik Direktör: İgor Tudor



Goller: Kweuke (dk. 6) (Çaykur Rizespor)



Sarı Kartlar: Ceyhun (Kardemir Karabükspor) - RİZE