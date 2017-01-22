Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



28. dakikada Hasan Ali'nin soldan yaptığı ortada Alper Potuk, Ozan Tufan'a verdi. Bu futbolcunun vuruşunda Emre Belözoğlu'na çarpan top ağlara gitti: 1-0.



31. dakikada organize gelişen Medipol Başakşehir atağında ceza sahası içinde Visca'nın sert şutunda top yan ağlarda kaldı.



Stat: Ülker



Hakemler: Bülent Yıldırım xxx, Ekrem Kan xxx, Asım Yusuf Öz xxx



Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xxx, Kjaer xxx, Skrtel xx, Hasan Ali xxx, Ozan xxx, Josef xxx, Lens xxx, Salih xx, Alper xxx, Fernandao x



Yedekler: Fabiano, Van Persie, Karavayev, Neustadter, Yiğithan, Caner, Stoch



Teknik Direktör: Dick Advocaat



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Uğur x, Yalçın xx, Epureanu xx, Eren xx, Mahmut xx, Emre x, Visça xx, Mossoro xx, Cengiz x, Mehmet Batdal x



Yedekler: Ufuk, Bekir, Alparslan, Caiçara, Doka, Attamah, Mustafa Pektemek



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Gol: Ozan Tufan (dk. 28) (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Josef de Souza, Lens, Ozan, Fernandao (Fenerbahçe) Uğur Uçar, Mahmut (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL