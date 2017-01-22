Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada sağ kanattan Popov'un ortaladığı topa ceza sahasında iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
78. dakikada Eduok'un ceza sahası dışından sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
88. dakikada Turgut Doğan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada defanstan sekip havalanan topa Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halil Umut Meler xx, kerem Ersoy xx, İlker Takpak xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Titi xx,Veysel Sarı xx, Veigneau xx, Tunay xx (Turgut Doğan dk. 86 ?), Sadiku xx, Abdullah Durak xx (Castro dk. 46 x), Adem Büyük xx, Pavelka xx (Eduok dk. 72 x), Koita xx
Yedekler: Burak Yaşar, Otigba, Bozhikov, Shala
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Uğur xx, Durica xx (Mustafa Akbaş dk. 46 x), Mas xx, Castillo xx (Medjani dk. 75 x), Onazi xx, Okay xx, Olcay Şahan xx, Yusuf Yazıcı x (Yusuf Erdoğan dk. 80 ?), N'doye xx
Yedekler: Esteban, Zeki, Aytaç Kara, Suk
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Emanuel Mas (dk. 45+2) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Abdullah, Veysel, Eduok, Tunay (Kasımpaşa), Okay, Pereira, Onur (Trabzonspor) - İSTANBUL
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor’u konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.