Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Musa Çağıran'ın ceza sahası sağ çaprazından sert vuruşunda top az farkla kalenin solundan auta çıktı.
17. dakikada Regattin'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Webo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
36. dakikada Etame'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında Deniz Kadah'ın kafa vuruşunu kaleci Karcemarskas son anda kornere çeldi.
39. dakikada Danilo Campos'un sol kanattan ortasında altıpas içinde Etame'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.
45. dakikada Mehmet Güven'in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Webo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Osmanlı
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Mehmet Cem Hanoğlu
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Vaclav Prochazka xx, Pinto xx, Aykut Demir xx, Musa Çağıran xx, Regattin xx, Mehmet Güven xx, Adam Maher xx, Aminu Umar xx, Webo xx
Yedekler: Hakan Arıkan, Lukasz Szukala, Koray Altınay, Sinan Kurt, Rusescu, Muhammed Bayır, Koulossa
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Antalyaspor: Fornezzi xx, Diego xx, Celustka xx, Salih Dursun xx, Sakıb Aytaç xx, Zeki Yıldırım xx, Charles Fernando xx, Danilo xx, Deniz Kadah xx, Etame xx, Samuel Eto'o xx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Serdar Özkan, Jean Makoun, Yekta Kurtuluş, Motta, Sandro Raniere, Emre Güral
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Webo (dk. 45) (Osmanlıspor) - ANKARA
Spor Toto Süper Lig
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Antalyaspor’u konuk ediyor.
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.