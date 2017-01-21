Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



58. dakikada Jorquera'nın ortasında Kubilay'ın şutunda top kalecide kaldı.



59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Yılmaz'ın vuruşunda top defanstan geri geldi.



61. dakikada Erdem'in ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Batalla'nın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gönderdi.



69. dakikada ceza sahası dışından Renan da Silva'nın vuruşunu Harun Tekin kurtardı.



70. dakikada İsmail Konuk'un geri pasında araya giren Nelson topu ayağından fazla açınca Harun Tekin topu kontrol etti.



84. dakikada Bekir Yılmaz'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Nelson'un dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye



Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx



Bursaspor: Harun Tekin xxx, Erdem Özgenç xx (Boban Jovic dk. 77 xx), Ertuğrul Ersoy xx, İsmail Konuk x, Aziz Behich xx, Ricardo Faty xx, Şamil Çınaz xx (Stancu dk. 69 xx), Pablo Batalla xx, Cristobal Jorquera xx, Kubilay Kanatsızkuş x, Deniz Yılmaz x (Sercan Yıldırım dk. 82 ?)



Yedekler: Mert Günok, Onur Atasay, Furkan Soyalp, Mert Örnek



Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu



Adanaspor: Itandje xxx, Viera xx, Renan Diniz xx, Sami Can xx, Freitas xx, da Silva xx, Bekir Yılmaz x (Ahmet Bahçıvan dk. 90 ?), Tevfik Altındağ xx, Vinicius Silva x (Ahmet Dereli dk. 63 xx), Ronei Gleison Reis xx (Cem Özdemir dk. 87 ?), Magaye Nelson xx



Yedekler: Mert Akyüz, Uğur Uruç, Fırat Kaplan, Bruma



Teknik Direktör: Levent Şahin



Goller: Nelson (dk. 84) (Adanaspor)



Sarı kartlar: İsmail Konuk, Faty, Behich (Bursaspor), Ousmane Viera, Bekir Yılmaz, Rodrigo Freitas (Adanaspor) - BURSA