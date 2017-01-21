Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



15. dakikada Selçuk İnan'ın havadan gönderdiği ara pası göğsüyle kontrol edip ceza sahası içerisine giren Yasin Öztekin, kaleci Ahmet Şahin'den sıyrıldıktan sonra yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1



31. dakikada Lionel Carole'ün ceza sahası içerisinde Evgen Seleznyov'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Evgen Seleznyov penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu



Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Tarık Ongun xx



Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xx, Barış xx, Latovlevici xx, Dany xx, Kerim xx, Gaman xx, Tanase xx, İlhan Depe xx, Ceyhun Gülselam xx, Lazarevic xx, Seleznyov xx



Yedekler: Ercüment, Kokalovic, Osman, Mahmut, Fatih Atik, Serdar, Andrey Bliznichenko



Teknik Direktör: Igor Tudor



Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Hakan Balta x, Carole xx, Ahmet Çalık xx, Selçuk xx, Josue xx, Yasin xx, Nigel de Jong xx, Bruma xx, Podolski xx



Yedekler: Cenk, Linnes, Semih, Birhan Vatansever, Kerem Çalışkan, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok



Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink



Goller: Evgen Seleznyov (dk. 31 pen.) (Kardemir Karabükspor), Yasin (dk. 15) (Galatasaray)



Sarı kartlar: Yevhen Seleznyov (Kardemir Karabükspor), Lukas Podolski, Ahmet Çalık (Galatasaray) - KARABÜK