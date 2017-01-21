Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



51. dakikada Ahmet İlhan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Kweuke'nin ceza sahasında yükselerek yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.



59. dakikada Konyaspor atağında Ali Çamdalı'nın pası ile ceza yayı üzerinde topla buluşan Rijad Bajic sol ayağı ile yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1



84. dakikada Milosevic'in orta sahadan verdiği pasla hareketlenen Hadziahmetovic'in sürdükten sonra yaklaşık 30 metreden vuruşunda top üsten auta gitti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediyesi



Hakemler: Halis Özkahya xx, Serkan Olguncan xx, Hakan Yemişken xx



Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Nejc Skubic xx, Jagos Vukovic xx, Jens Jonsson xx, Barry Douglas xx, Volkan Fındıklı xx, Ömer Ali xx, Deni Milosevic xxx (Can Demir dk. 90+1 ?), Halil İbrahim xx (Dimitar Rangelov dk. 60 x), Riad Bajic xxx (Hadziahmetovic dk. 71 x)



Yedekler: Kaya Tarakçı, Emre Can, Fofana, İoan Hora



Teknik Direktör: Aykut Kocaman



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Özgür Çek xx (Oğuzhan dk. 86 ?), Ümir Kurt xx, Obaabona xx, Mehmet Akyüz xx, Dhurgham İsmael xxx, Jakob Jantscher xx, Marwane Saadane xx, Recep Niyaz xxx, (Oğulcan dk. 71 x), Ahmet İlhan xx (Osagie Bright dk. 66 x), Kweuke xx



Yedekler: Muhammed Alperen, Petrucci, Matic Fink, Robin Yalçın



Teknik Direktör: Hikmet Karaman



Goller: Milosevic (dk. 4), Riad Bajic (dk. 59) (Konyaspor), Recep Niyaz (dk. 35) (Çaykur Rizespor)



Sarı kartlar: Barry Douglas, Jagos Vukovic, Riad Bajic, Ali Çamdalı (Konyaspor), Marwane Saadane, Osagie Bright (Çaykur Rizespor) - KONYA