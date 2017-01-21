Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Özgür Çek'in soldan ortasında ceza sahası içinde sırtı dönük topla buluşan Kweuke'nin dönerek yaptığı vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı, topu kornere çeldi.
4. dakikada Barry Douglas'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselerek kafayı vuran Milosevic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
22. dakikada ani gelişen Konyaspor atağında Riad Bajic'in ara pasında sol çaprazda topla buluşan Halil İbrahim'in şutunda top yan ağlarda kaldı.
30. dakikada sağ kanattan Ahmet İlhan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Kweuke'nin kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
35. dakikada Ali Çamdalı'nın geri pasında araya giren Recep Niyaz topu ağlara gönderdi. 1-1
39. dakikada Ismael'in topu orta sahadan alıp ceza sahasına kadar götürdüğü pozisyonda kaleci Serkan Kırıntılıyla karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediyesi
Hakemler: Halis Özkahya xx, Serkan Olguncan xx, Hakan Yemişken xx
Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Nejc Skubic xx, Jagos Vukovic xx, Jens Jonsson xx, Barry Douglas xxx, Volkan Fındıklı xx, Ömer Ali xx, Deni Milosevic xxx, Halil İbrahim xx, Riad Bajic xx
Yedekler: Kaya Tarakçı, Dimitar Rangelov, Emre Can, Hadziahmetovic, Can Demir, Fofana, İoan Hora
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Özgür Çek xx, Ümir Kurt xx, Obaabona xx, Mehmet Akyüz xx, Dhurgham İsmael xxx, Jakob Jantscher xx, Marwane Saadane xx, Recep Niyaz xxx, Ahmet İlhan xx, Kweuke xx
Yedekler: Muhammed Alperen, Oğulcan, Petrucci, Oğuzhan, Matic Fink, Osagie Bright, Robin Yalçın
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Milosevic (dk. 4) (Konyaspor), Recep Niyaz (dk. 35) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Barry Douglas, Jagos Vukovic (Konyaspor), Marwane Saadane (Çaykur Rizespor) - KONYA
Spor Toto Süper Lig
Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u konuk ediyor.
Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi.