Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasının sahasında karşılaştığı Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



55. dakikada Güray'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortaladığı topa altıpas içerisinde topla buluşan Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.



61. dakikada Lawal'ın ara pasıyla altıpasın sağında topla buluşan Güray'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Bora'nın ellerinde kaldı.



81. dakikada Güray'ın ara pasına hareketlenen Lawal'ın ceza sahası içi sağ çaprazda dar açıdan sert şutunda kaleci Bora ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



84. dakikada Akhisar Belediyespor'un geliştirdiği kontratakta Olcan'ın orta saha yakınlarından ceza sahası içerisine kadar sürüp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmada Mabiala'ya çarparak kornere çıktı.



Stat: Manisa 19 Mayıs



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx



Akhisar Belediyespor: Bora xx, Lopes xx, Orhan xx, Caner xx, Ömer xx, Custodio x (Hasan Ali dk. 82 ?), Sissoko xx, Onur x (Olcan dk. 56 x), Özer xx, Muğdat x (Adu dk. 54 x), Vaz Te xx



Yedekler: Fatih, Aykut, Samardzic, Kadir



Teknik Direktör: Tolunay Kafkas



Kayserispor: Ahamada xx, Levent xx, Kana Bıyık xx, Mabiala xx, Anıl xx, Kubilay xx, Rotman x, Deniz x (Erkan dk. 74 xx), Lawal xx, Güray xx (Hakan dk. 89 ?), Umut x



Yedekler: Muammer, Furkan, Stevanovic, Murat, Ufuk



Teknik Direktör: Sergen Yalçın



Sarı kartlar: Rotman, Mabiala, Levent (Kayserispor), Custodio (Akhisar Belediyespor) - MANİSA